Dopo aver incassato la delusione per l'affare Palestra, sfumato sul filo di lana, l'Inter si concentra ora su altri tre obiettivi, evidenziati dalla Gazzetta dello Sport. Intanto Ivan Provedel, che dovrebbe sbarcare a Milano in settimana per visite mediche e firma, in attesa di sviluppi determinanti per Solet e Jones.

Solet, si riduce la forbice tra Udinese e Inter

L'accordo per il difensore francese, secondo la rosea, è in dirittura d'arrivo. Il giocatore spinge e la distanza tra Udinese e Inter si è ridotta sensibilmente. I friulani spingono per avere in cassa 25-30 milioni, i nerazzurri sono arrivati a 23. C'è fiducia nella buona riuscita dell'operazione, anche perché il giocatore ha praticamente raggiunto l'accordo con la società di via della Liberazione.

Jones, fiducia in casa Inter

Per quel che riguarda Curtis Jones ci sono sensazioni positive sul fatto che presto possa essere superata la resistenza del Liverpool. "I Reds continuano a pretendere circa 30 milioni di sterline - si legge sul quotidiano -, mentre l'offerta nerazzurra resta ferma attorno a una ventina. Una forbice notevole, che però gli uomini mercato nerazzurri sono convinti di stringere, anche in questo caso, grazie al desiderio di Jones di trasferirsi a Milano per avviare un capitolo tutto nuovo non solo nella sua carriera, ma pure nella sua vita. Il centrocampista ha vissuto e giocato sempre solo a a Liverpool, però ha un contratto in scadenza nel giugno dell'anno prossimo che con il trascorrere delle settimane sarà sempre più un fattore a favore dell'Inter".