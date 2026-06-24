E' stata convocata per le 15 di mercoledì 1° luglio la prima riunione del Consiglio Federale dopo l’elezione di Giovanni Malagò come presidente della FIGC. Tra gli argomenti all’ordine del giorno, oltre all’approvazione del verbali della riunione dello scorso 26 maggio e alle comunicazioni del presidente, i seguenti punti: informativa del segretario generale; elezione dei vice presidenti federali ai sensi dell’art.24, comma 7, dello Statuto Federale; Licenze Nazionali per l’ammissione ai campionati professionistici stagione sportiva 2026/2027: provvedimenti conseguenti; esame dei ricorsi avverso i provvedimenti di non ammissione al campionato di Serie B Femminile per la stagione 2026/2027: provvedimenti conseguenti; varie ed eventuali.

Sezione: News / Data: Mer 24 giugno 2026 alle 22:30 / Fonte: figc.it
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.