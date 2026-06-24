Inter sconcertata? Forse è un eufemismo. Sky Sport conferma il malessere in casa nerazzurra per il voltafaccia di Marco Palestra, per il quale aveva praticamente pianificato tutto sul piano economico e anche tecnico, con un progetto che sarebbe stato perfetto per la sua crescita con tanto di presenze in Champions League. Ma alla fine lui sceglierà il Chelsea e in Viale della Liberazione resta l'amarezza per essersi visto sfuggire un giocatore per il quale aveva fatto il massimo.

Il fattore chiave

L'esterno destro rimane la priorità per questo mercato: una volta superato lo sbigottimento per quanto avvenuto, bisognerà puntare su altri giocatori facendo leva anche sul senso di appartenenza che si crea all'interno del gruppo, con gente che voglia l'Inter a ogni costo e costruisca qualcosa con le colonne dello spogliatoio come Alessandro Bastoni e Nicolò Barella. Intanto, si lavora sugli altri fronti: per Ivan Provedel si attende l'ok di Claudio Lotito, per Oumar Solet resta la posizione di vantaggio. Restando attenti al profilo di un giocatore che possa dare imprevedibilità al gioco, come ad esempio Nico Paz.