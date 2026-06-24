Neanche il tempo di riprendersi dal mancato arrivo di Marco Palestra, ormai accasatosi al Chelsea, che dall'estero, precisamente dalla Francia, arrivano notizie preoccupanti anche in merito a un altro obiettivo concreto dei nerazzurri. Secondo Footmercato, nonostante il calciatore sia nel mirino dell'Inter da diversi mesi, il trasferimento a Milano di Oumar Solet rischia di trovare un ostacolo significativo.
Pericolo Colchoneros
La testata transalpina sostiene infatti che un altro club si è inserito nella corsa per ingaggiare il difensore dell'Udinese, per il quale la richiesta è di almeno 25 milioni di euro: l'Atletico Madrid. La società spagnola, intenzionata a rinforzare la propria difesa, lo ha inserito nella sua lista degli obiettivi estivi. I Colchoneros dovrebbero addirittura accelerare i tempi presentando presto un'offerta formale al club bianconero. L'Inter a questo punto potrebbe dover affrontare la concorrenza dalla Liga per assicurarsi le sue prestazioni.
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 16:45 Abodi: “Vogliamo ridare dignità al calcio italiano. Incontrerò Malagò a breve”
- 16:37 Serie A, ufficiali gli orari delle prime 5 giornate: l'Inter debutta al sabato
- 16:30 Il dopo-Palestra richiede cautela. La priorità rimane la fascia destra
- 16:16 L'Atletico Madrid piomba su Solet: presto un'offerta formale all'Udinese
- 16:03 Viviano: “Consiglio all’Inter questo terzino. Nico Paz? Con 50 milioni...”
- 15:50 The Athletic - Bastoni o Schlotterbeck, il Real Madrid valuta
- 15:35 Lavelli: “Chivu persona in gamba e per bene. L’Inter è amore”
- 15:22 Van Hanegem consiglia Dumfries: "A Vinicius vanno pestati subito i piedi"
- 15:08 Bookies - Senza Palestra, tutto su Nico Paz. Con cambio modulo
- 14:54 Serie A, i pick delle emittenti per i big match: i derby di Milano su Sky
- 14:44 GdS - Il Chelsea prende Palestra. E col settlement agreement come fa?
- 14:39 Mourinho torna al Real Madrid: "Un club con una storia senza paragoni"
- 14:24 Preziosi: "Abbiamo consegnato il calcio agli stranieri. E c'è un rischio"
- 14:10 L'ingaggio e il contatto con Xabi Alonso: così Palestra ha cambiato idea
- 13:55 fcinLo choc Palestra non cambia la linea scelta dell'Inter sul mercato
- 13:45 Sky - Stankovic, no al Tottenham. L'Inter punta forte su un aspetto
- 13:38 SM - Quattro nomi al posto di Palestra. Nico Paz, rischio tormentone
- 13:26 Nuovo CT azzurro, anche in lavagna è duello Mancini-Conte
- 13:14 fcinCatanzaro, Polito in sede per chiedere due canterani nerazzurri
- 13:11 San Siro, presentati i ricorsi al TAR: la decisione entro 60 giorni
- 12:57 Svizzera, Akanji: "Il gioco del Canada può essere un vantaggio o no"
- 12:43 Zazzaroni, monito a Palestra: "Chelsea club rischioso"
- 12:29 Palestra, Inter sconcertata ma serve voltare pagina. Con una richiesta
- 12:15 Alexiou: "Mi ispiro ad Alessandro Bastoni, uno dei difensori top al mondo"
- 12:00 videoCHOC INTER: PALESTRA SE NE VA AL CHELSEA! Ma sulla LENTEZZA non ci siamo proprio...
- 11:47 San Siro, primi passi verso l'addio: demolita la biglietteria sud
- 11:33 Campionato di Serie A 2026/27, ecco giorni e orari
- 11:22 Croazia, Dalic: "Ecco perché Pasalic e non Sucic nell'11 titolare"
- 11:14 Il Messaggero Veneto - Fascia destra, idea Zanotti per l'Udinese
- 11:00 Il Messaggero - Nazionale, Bergomi tra i nomi in lizza per il ruolo di dt
- 10:46 Corsera - Palestra, voltafaccia clamoroso. Cifre folli dopo un anno di A nel Cagliari
- 10:32 L'endorsement di Careca: "Attaccanti italiani? Scelgo Pio Esposito perché..."
- 10:18 CdS - Frattesi preferisce la A, l'Inter... i soldi: il punto attorno al centrocampista
- 10:04 Prandelli: "Serve un'Italia U23 in C. Farebbe crescere anche i tecnici, guardate Chivu"
- 09:50 GdS - Paz, il Real vuole riprenderlo e venderlo. Magari anche al Como, ma...
- 09:36 TS - Frattesi, due scambi possibili per arrivare al sostituto di Dumfries. Tornano Dodò e la pista estera
- 09:22 GdS - Frattesi, Pavard, Asllani: Inter al lavoro sulle cessioni. Tutte le cifre
- 09:08 Romano: "Ecco cos'ha detto Palestra al suo agente. Paz? Fino a giovedì l'Inter non si muove. E per Cambiaso..."
- 08:54 GdS - L'Inter si "consola": Solet più vicino, fiducia per Jones
- 08:40 Palestra-Chelsea, l'accordo è totale: ecco le cifre. Oggi lo scambio documenti
- 08:30 CdS - Niente Palestra, torna il nome di Cambiaso. Ma c'è l'incognita Paz
- 08:20 GdS - Palestra, delusione Inter: il ruolo di Boehly e la telefonata di Xabi Alonso
- 08:10 TS - Contromossa Marotta, chiama il Real per Nico Paz: ore di attesa
- 08:00 Mondiali 2026, Colombia e Croazia passano di misura. Sucic in campo dalla panchina
- 00:02 L'Inghilterra sbatte sul muro del Ghana: reti bianche a Boston
- 00:00 Sono stanco capo
- 23:45 U17, fine della corsa per l'Inter di Handanovic: la Juve vola in finale
- 23:35 fcinAgbonifo, futuro già definito: il ragazzo resterà nell'U23 di Vecchi
- 23:15 fcinEsposito e Bisseck, incontri importanti in questi giorni
- 23:00 SM - Palestra ha già parlato con Xabi Alonso. Domani il summit ufficiale
- 22:55 Romano: "Chelsea, Palestra erede di Cucurella. E la cifra coincide"
- 22:35 Conte o Mancini CT? Fabio Capello vota l'ex tecnico del Napoli
- 22:20 Moretto: "Palestra-Chelsea, differenza abissale sull'ingaggio con l'Inter"
- 22:15 Infantino: "Alla finale dei Mondiali ci sarà anche Donald Trump"
- 22:00 Verso la fase a eliminazione, la FIFA vuole cambiare le regole per i rigori
- 21:50 Montolivo: "Palestra, Inter troppo lenta. E poi arrivano gli squali"
- 21:40 Capello: "Palestra perso, per l'Inter colpo difficile da riparare"
- 21:35 Rivivi la diretta! INTER-PALESTRA, è FINITA? SORPASSO CLAMOROSO del CHELSEA: la nostra LIVE REACTON
- 21:30 Palestra-Chelsea, il DS Genoa Lopez: "Un merito ribattere alla Premier"
- 21:21 Palestra-Chelsea, arriva l'offerta ufficiale. L'Inter ha detto no al rilancio
- 21:14 Di Marzio: "Palestra, l'Inter ora è pessimista". Nico Paz per consolarsi?
- 21:05 Benvenuto, CR7! Doppietta dell'asso portoghese nel 5-0 all'Uzbekistan
- 20:56 La GdS sicura: l'Inter saluta Marco Palestra. Arriva il sì al Chelsea
- 20:49 Palestra vuole l'Inter? E il Chelsea parla con l'Atalanta. Preparando il raise
- 20:40 Due giornate speciali per Inter Academy Rockers con Beppe Baresi
- 20:25 Janmaat non ha dubbi: "Non conosco terzini migliori di Dumfries"
- 20:10 Kamate: "Chivu mi ha cambiato ruolo. E da esterno di diverto un sacco"
- 20:05 PALESTRA-INTER, non è CHIUSA! INCONTRO a MILANO, si INSERISCE il CHELSEA: da COLPACCIO a INCUBO?
- 19:55 Abodi: "Rinnovo consiglio FIGC? A contare saranno le azioni concrete"
- 19:40 Ronaldo esalta il Mondiale di Messi: "Io a 38 anni pesavo 120 chili"