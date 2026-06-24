Neanche il tempo di riprendersi dal mancato arrivo di Marco Palestra, ormai accasatosi al Chelsea, che dall'estero, precisamente dalla Francia, arrivano notizie preoccupanti anche in merito a un altro obiettivo concreto dei nerazzurri. Secondo Footmercato, nonostante il calciatore sia nel mirino dell'Inter da diversi mesi, il trasferimento a Milano di Oumar Solet rischia di trovare un ostacolo significativo.

Pericolo Colchoneros

La testata transalpina sostiene infatti che un altro club si è inserito nella corsa per ingaggiare il difensore dell'Udinese, per il quale la richiesta è di almeno 25 milioni di euro: l'Atletico Madrid. La società spagnola, intenzionata a rinforzare la propria difesa, lo ha inserito nella sua lista degli obiettivi estivi. I Colchoneros dovrebbero addirittura accelerare i tempi presentando presto un'offerta formale al club bianconero. L'Inter a questo punto potrebbe dover affrontare la concorrenza dalla Liga per assicurarsi le sue prestazioni.