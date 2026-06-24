Non solo acquisti, anche giocatori da piazzare in uscita, come si legge oggi sulla Gazzetta dello Sport. L'Inter ha messo in stand-by la situazione di Luis Henrique, visto quanto avvenuto con Palestra e la partenza di Dumfries. Sul brasiliano è attivo il Bournemouth, che aveva già provato a prenderlo lo scorso gennaio, non chiudendo l'operazione anche per le necessità "numeriche" che aveva l'Inter al tempo. Allo stesso modo ha richieste Diouf, ormai divenuto un esterno a tutti gli effetti, ma dovrebbe rimanere a fronte delle diverse richieste pervenute.

Frattesi, Pavard, Asllani: tre nerazzurri con la valigia

A centrocampo è invece con la valigia in mano Davide Frattesi, su cui è sempre forte l'interesse del Nottingham Forest, ma il giocatore sta aspettando che qualcosa si muova in Serie A. La cessione può portare in cassa dai 25 ai 30 milioni di euro, che verrebbero probabilmente reinvestiti per arrivare a Curtis Jones. Altri due giocatori praticamente certi di partire sono Benjamin Pavard e Kristjan Asllani. Hanno giocato l'ultimo anno in prestito, ora l'Inter vorrebbe una cessione a titolo definitivo per una cifra che si aggira attorno ai dieci milioni a testa.

Stankovic e Akinsanmiro, situazioni diverse

Infine due situazioni che riguardano Aleksandar Stankovic ed Ebenezer Akinsanmiro: il primo andrà in ritiro a giocarsi le sue chances, il secondo verrà ceduto dopo l'anno in prestito al Pisa.