Nel corso di un recente intervento sul canale YouTube di 'Cronache di Spogliatoio', l’ex portiere Emiliano Viviano ha voluto analizzare il sorprendente esito della trattativa che ha visto il Chelsea beffare l’Inter nella lunga e tormentata ricorsa al cartellino di Marco Palestra. Il terzino lombardo ha infatti definitivamente optato per l’esperienza oltremanica, lasciando attoniti tifosi e dirigenza interista. Allo stesso tempo, l’ex estremo difensore fiorentino si è voluto sbilanciare in merito ad un profilo che potrebbe tentare di 'lenire' le ferite dei meneghini ed è tornato sul possibile inserimento per Nico Paz.

Avvertimento

“Voglio sperare che non abbia fatto una scelta puramente economica: non è il momento giusto della carriera per fare certi ragionamenti che non mi trovano d’accordo. Fosse stata un'altra società come l'Arsenal per Calafiori, o anche una come il Liverpool o Manchester City avrei compreso la sua decisione. Il Chelsea butta all'aria dieci giocatori all'anno, e, fossi stato in lui, avrei avuto un po' di paura perché stiamo parlando di una società che negli ultimi anni ha dimostrato di non avere grande progettualità. Andare a Milano significava andare nella squadra attualmente più forte d'Italia e che avrebbe fatto un investimento incredibile per quella che è la storia recente del club. Hanno venduto il terzino titolare (Dumfries, ndr) e il posto da titolare sarebbe stato di Palestra. Al Chelsea dopo due mesi può cambiare tutto. Magari è talmente convinto delle sue qualità e dice ‘se faccio bene lì sono nell'elité del calcio mondiale’. Mi preoccupa il fatto che è il Chelsea, non tanto la Premier League. Tanti investimenti del Chelsea sono finiti nel dimenticatoio”.

Idea dalla premier

L’ex calciatore ha poi proseguito il suo ragionamento “suggerendo” una possibile alternativa al classe 2005 e rispolverando la suggestione Nico Paz: “Chi suggerirei all’Inter? Spence che può essere chiuso al Tottenham, ma ha una gamba incredibile. Ammetto che non so se l'Inter ha le possibilità economiche per assicurarselo. In Italia non mi viene in mente nessuno che sia a livello di Palestra. Secondo me un nome che potrebbe prendere in considerazione l'Inter è Cambiaso, ma non è lo stesso tipo di calciatore perché è più un giocatore di palleggio, può giocare a destra e sinistra, può fare la mezzala e così via. Nico Paz? Da quel che so a Milano puntano su giocatori di estro. Adesso che hai risparmiato 50 milioni…”.

Carlo Gamba