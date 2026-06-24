Nel raccontare i retroscena dell'affare saltato tra l'Inter e l'Atalanta per Marco Palestra, Matteo Moretto ha svelato che, una volta saputo dell'inserimento a sorpresa del Chelsea nella corsa di mercato all'ex giocatore del Cagliari, il club milanese ha interrotto ogni comunicazione con la Dea, non avendo alcuna intenzione di fare un rilancio rispetto all'offerta da 60 milioni di euro più una percentuale della futura rivendita messa sul piatto dai Blues.

"Ora bisogna capire che tipo di rapporti ci saranno tra Inter e Atalanta dopo Lookman e dopo Palestra", le parole del giornalista durante il suo intervento sul canale Youtube di Fabrizio Romano.