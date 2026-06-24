L'affare Marco Palestra è arrivato alla conclusione, ma per il Chelsea e ora in casa Inter bisogna pensare a una nuova operazione per mettere a posto la fascia destra, "orfana" di Dumfries e senza più la possibilità di aggiungere l'esterno della nazionale.

Palestra, un voltafaccia clamoroso

Si chiude a 55 milioni di euro per il cartellino e 5 l'anno per sette anni al giocatore. "Numeri che sono di molto superiori alla già faraonica proposta che i campioni d’Italia erano pronti a offrire. Cifre folli - si legge sul Corriere della Sera - per un ragazzo che ha giocato una sola stagione in Serie A e per giunta in un club non di prima fascia. L’Inter non ha gradito, dopo il lungo incontro di ieri con Alessandro Lucci, il voltafaccia clamoroso: Palestra si era promesso all’Inter da un mese, ritenendo spericolato il triplo salto mortale da una squadra che lotta per non retrocedere alla Premier… Dal canto suo l’entourage di Palestra sottolinea l’importanza del contatto avvenuto ieri. Xabi Alonso, tecnico dei Blues, ha chiamato Marco spiegandogli che sarebbe diventato il perno del progetto tecnico. L’Inter non parteciperà ad aste".

Niente Palestra, ora Nico Paz?

Ora ci si chiede anche se il tesoretto verrà dirottato su Nico Paz. "Gli occhi - si legge ancora - sono puntati sull’esito dell’incontro in programma domani a Madrid fra Carlalberto Ludi del Como, intenzionato a trattenere un altro anno in riva al lago la stellina argentina e la dirigenza delle merengues, determinata invece a riscattare per dieci milioni il giocatore".