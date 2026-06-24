Adesso che la trattativa è ormai virtualmente conclusa e l'Inter è rimasta senza preavviso con un pugno di mosche, arrivano i retroscena del blitz che ha portato Marco Palestra al Chelsea. Uno di questi lo riporta Nicolò Schira, che spiega come in questi ultimi giorni l'Atalanta non abbia mai ricevuto offerte formali e scritte da parte dell'Inter per l'esterno di Buccinasco.

La proposta verbale emersa durante il summit di giovedì scorso non si è mai tradotta nell’offerta ufficiale per iscritto. Evidentemente Beppe Marotta e Piero Ausilio non hanno poi avuto il via libera per chiudere da parte di Oaktree, venendo poi scavalcati dal Chelsea che ha chiuso la pratica. Oltretutto, lo stesso Ausilio è stato messo a conoscenza dall’agente del giocatore Alessandro Lucci dell’ingresso in scena del Chelsea nell’ultima settimana.