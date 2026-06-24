Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è tornato sull'operazione Palestra che ieri ha subito una svolta del tutto inattesa, spiegando tramite social quello che era un suo pensiero sulla scelta del giocatore di accettare l'offerta dei Blues: "Marco Palestra va al Chelsea per denaro e non me la sento di criticarlo per questo. Ho semplicemente ricordato che per un giovane quel club è rischioso, quasi una iattura. Qualcuno ha contestato la mia affermazione e allora ho messo in fila, disordinata, i talenti acquistati a peso d'oro da Boehly e in qualche modo 'sputtanati'.

Mudryk (2001) £ 100 doping

Lavia (2004) £ 60 infortunato

Datro Fofana (2003) £18 mil

Washington (2005) €20 mil

Cesare Casadei (2003) €15 mil

Chukwuemeka £22 mil dal Aston Villa (sparito)

Ugochukwu (2004) dal Rennes £25 mil

Andrey Santos (2004) £20 mil

Slonina (2004) £10 mil

Diasi (1998) dal Monaco per £45 mil

Kellyman (2005) £20 mil

Badiashile (2001) £35 mil

Anselmino (2005) £15 mil

Petrovic (1999) £15 mil

Samuel-Smith (2006) £5 mil

Hay Morgan (2006) £6 mil

Diego Moreira (2004) €30 mil

Alex Matos (2004) £5 mil

Essugo (2005) €30 mil

Marc Guiu (2006) €6 mil

Mike Penders (2005) €20 mil

Wiley (2004) €12 mil

Jorgensen (2002) €28 mil

Armando Broja (2001) €40 mil

J. B. Gittens (2004) €60 mil

Quenda (2007) €50 mil

Kendry Páez (2007) €20 mil

A Marco auguro il meglio, sia chiaro. Ci serve in Nazionale. I giovani vanno aiutati a crescere".