Con l'operazione Marco Palestra ormai sfumata, cominciano ad emergere i primi nomi per sostituire Denzel Dumfries, dal ritorno di profili già apprezzati in passato a nuove possibilità che si aprono.

Frattesi, due scambi possibili per arrivare al sostituto di Dumfries

Seconod Tuttosport "potrebbe tornare d’attualità il profilo di Dan Ndoye, cercato nella scorsa stagione e reduce da un’annata deludente al Nottingham Forrest. Il costo del cartellino del calciatore resta alto, 35-40 milioni, non va a questo punto escluso a priori un potenziale scambio con Frattesi (anche se la valutazione del centrocampista italiano resta di 30 milioni), ma all’Inter sono comunque consapevoli che lo svizzero possa risultare inizialmente un adattato nel ruolo di laterale del 3-5-2".

Sempre a proposito di scambi potrebbe anche esserci quello con protagonista ancora Frattesi, ma per Cambiaso. Fino a ieri un'ipotesi fredda, ora però si sono rimescolate le carte. Altro nome è quello di Dodò, ma dopo aver visto partire Dumfries all'Inter non vorrebbero cambiare totalmente gioco con un elemento che ha caratteristiche molto diverse (e su cui c'è anche il Napoli). Wesley, invece, è ritenuto incedibile dalla Roma. In Italia c'è anche Norton-Cuffy che i nerazzurri avevano bloccato a gennaio.

In ultimo, si legge, "verranno chiaramente anche valutati profili di calciatori stranieri che hanno fatto bene nel proprio campionato, con la speranza di individuare qualcuno che possa ricalcare eventualmente proprio l’affare Dumfries, quando l’olandese venne acquistato dal Psv (il che resta comunque complicato per rapporto qualità/prezzo)".