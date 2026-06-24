Sembrava una questione di giorni, giusto il tempo di limare gli ultimi dettagli, ma Marco Palestra sembrava ormai prossimo a diventare un giocatore dell’Inter. Invece, il blitz improvviso del Chelsea ha cambiato le carte in tavola con il laterale azzurro, ormai ex Atalanta, pronto a vestire la maglia dei Blues. Un esito inaspettato che cambia i piani dei nerazzurri. Senza Palestra, la dirigenza riverserà tutte le energie (e soldi) sul colpo Nico Paz, ancora in bilico tra Como e Real Madrid. L’arrivo a Milano del fantasista argentino – come riporta Agipronews - si gioca 3,00 su Sisal e Snai, un acquisto che potrebbe portare anche un cambio di modulo per Christian Chivu, che potrebbe ritornare alla difesa a quattro.

In lavagna due ipotesi dalla Liga

Proprio per questo motivo, per la sostituzione del partente Dumfries si potrebbe virare su un terzino più di contenimento e grande esperienza, come Dani Carvajal, l’ex capitano del Real Madrid, visto all’Inter a 4,50, mentre sale a 6,00 Oscar Mingueza, laterale in uscita dal Celta Vigo. Più complicata invece la pista Wesley della Roma, giocatore per caratteristiche più vicino a Palestra: il cambio di maglia del brasiliano è fissato a 12,00 volte la posta.