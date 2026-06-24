Lo 'scippo' di Marco Palestra all'Inter da parte del Chelsea è stato tema di discussione nello studio di Sky Sport, dove è intervenuto Paolo Di Canio per dire la sua: "L'Inter è un'eccellenza e, fino alla fine, Palestra voleva andarci. Poi c'è il blasone del Chelsea, lo stipendio, il campionato. Il lato economico fa tutta la differenza del mondo - il punto di vista dell'ex attaccante - Il doppio salto è qualcosa di unico, il ragazzo si presta perché ha buone doti fisiche per il calcio inglese, ha un'ottima tecnica. L'importante è che questi ragazzi abbiano spazio cosicché tornino in Nazionale con un pedigree importante per affrontare le partite decisive".

"La Serie A è come la scuola media, la Premier è l'università migliore al mondo"

"Io pensavo scegliesse l'Inter. Poi, però intervengono diversi fattori: il procuratore, la società di appartenenza che può gudagnare 10 milioni di euro in più. Poi al Chelsea può crescere in mezzo a tanti talenti giovani, con un allenatore come Xabi Alonso metterà in campo la disciplina. Il fatto di non giocare le Coppe può essere un lato negativo da una parte, ma anche una spinta per maturare più velocemente giocando in Premier. Anche le piccole hanno giocatori forti, lo abbiamo visto con Olise che dal Crystal Palace è andato al Bayern Monaco, per esempio. Il confronto settimanale è duro e tosto, è molto più formativo che in Italia. Certamente, vincere lo scudetto all'Inter sarebbe stato un attestato meraviglioso, ma la Serie A è una scuola media a differenza della Premier che è la migliore università al mondo".