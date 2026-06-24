Marco Palestra all'Inter è sfumato ieri sera, dopo il poderoso blitz del Chelsea che ha offerto cifre ben più alte sia all'Atalanta sia al giocatore. E adesso cosa faranno i Campioni d'Italia? Ne parla oggi Sportmediaset, che ipotizza come i nerazzurri a questo punto valuteranno le alternative all'esterno ex Cagliari. I nomi sono già noti: Andrea Cambiaso, per il quale la Juventus non è aperta a scambi e vuole solo cash; lo svizzero Dan Ndoye, oggi in forza al Nottingham Forest. Michael Kayode, laterale italiano che ha fatto bene al Brentford e il brasiliano Dodò, in uscita dalla Fiorentina.

Tormentone Paz

Chiaramente l'Inter non investirebbe la cifra che aveva stanziato per Palestra su un altro profilo di pari ruolo, e qui entra in gioco la situazione di Nico Paz, che potrebbe tornare a essere obiettivo credibile per i nerazzurri. In tal senso domani sarà una giornata importante, perché il direttore sportivo del Como, Carlo Ludi, volerà a Madrid per cercare di convincere il Real a rimandare di un altro anno la recompra dell'argentino. I blancos però non sembrano di questo avviso, forti anche dell'interesse dalla Premier League di Arsenal, Tottenham e Chelsea. Insomma, c'è il rischio di un nuovo tormentone di mercato.