Murat Yakin sceglie di schierare la nazionale svizzera col 4-4-2 nell'ultima gara del girone B del Mondiale 2026 contro il Canada che vale il primo posto. Nell'undici titolare le novità sono rappresentate da Johan Manzambi e Ruben Vargas, decisivi partendo dalla panchina nella rotonda vittoria sulla Bosnia ed Erzegovina. Una modifica anche nella retroguardia guidata dall'interista Manuel Akanji: c'è Luca Jaquez al posto di Silvan Widmer a completare il quartetto con Ricardo Rodriguez e Nico Elvedi.

Dall'altra parte, Jesse Marsch punta ancora una volta sull'ex nerazzurro Tajon Buchanan e, ovviamente, su Jonathan David, reduce da una tripletta contro il Qatar.