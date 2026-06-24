Le prime due partite del prossimo campionato, infatti, saranno Inter-Monza e Udinese-Como, entrambe sabato 22 agosto alle 18.30. A seguire, sempre in contemporanea, Genoa-Napoli e Parma-Cagliari. Lo comunica la Lega Serie A. Domenica 23 spazio a Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce, alle 18.30, prima di Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan alle 20.45. Le ultime due sfide della prima giornata si giocheranno infine lunedì: alle 18.30 Bologna-Lazio e in serata Roma-Fiorentina. Dalla seconda giornata in poi si comincia a giocare anche di venerdì sera. Il 28 agosto il turno si apre con Milan-Venezia alle 20.45, mentre sabato alle 18.30 sono programmate tre sfide in contemporanea: Fiorentina-Frosinone, Monza-Udinese e Sassuolo-Torino, prima di Juventus-Parma alle 20.45. Domenica 30 agosto Napoli-Como, alle 18.30, apre il programma che prosegue alle 20.45 con Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Ancora due sfide di lunedì, Lecce-Roma alle 18.30 e Atalanta-Bologna alle 20.45.
Alle 18 il big match col Napoli
Niente sosta dopo i primi due turni in questa stagione: la terza giornata si apre venerdì 4 settembre con Genoa-Como, mentre sabato c’è il primo big match, Inter-Napoli, programmato alle 18.00, tra Fiorentina-Torino, alle 15.00 e Roma-Atalanta, alle 20.45. Anche la domenica offre una sfida imperdibile, Juventus-Milan alle 20.45. Prima giocano Frosinone-Venezia e Parma-Monza, entrambe alle 15.00, e il derby emiliano Bologna-Sassuolo alle 18.00. Cagliar-Lecce, nel tardo pomeriggio, e Udinese-Lazio, in serata, chiudono il turno lunedì 7 settembre. La settimana di coppe influirà sulla programmazione della quarta giornata: venerdì 11 settembre si parte con Venezia-Fiorentina, sabato alle 15.00 c’è Genoa-Frosinone e alle 20.45 Atalanta-Cagliari, mentre Lazio-Milan e Sassuolo-Juventus si giocheranno, in base a quando rossoneri e bianconeri debutteranno in Europa League, una sabato alle 18.00 e l’altra domenica alle 20.45.
Primo Monday Night con l'Udinese
Sono certe di data e orario anche Lecce-Monza, domenica alle 15.00 e Inter-Udinese, lunedì sera, ma la calendarizzazione delle gare Como-Parma (domenica alle 15.00), Napoli-Bologna (domenica alle 18.00), e Torino-Roma (domenica alle 12.30), potrà essere modificata in funzione del calendario della prima giornata di Champions League, con particolare riferimento agli eventuali impegni delle nostre squadre giovedì 10 settembre. Prima della sosta ‘lunga’, non si giocherà nei due week end consecutivi del 27 settembre e 4 ottobre per gli impegni della Nazionali, è in programma la quinta giornata che si apre con Monza-Sassuolo venerdì sera. Sabato alle 15.00 sono in programma Bologna-Torino e Udinese-Cagliari, seguiti dalla supersfida tra Roma e Inter e da Venezia-Lazio in serata. Domenica all’ora di pranzo scendono in campo Fiorentina e Napoli prima di Frosinone-Como e Parma-Genoa, entrambe alle 15.00. Alle 18.00 tocca ad Atalanta e Juventus, alle 20.45 è in programma Milan-Lecce.
Potete consultare tutto il quadro degli orari cliccando sul seguente link.
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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