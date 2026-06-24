Nel corso della conferenza stampa successiva alla vittoria contro Panama, il CT della Croazia Zlatko Dalic ha voluto chiarire le sue scelte tattiche per la gara contro i Canaleros, che hanno contemplato la decisione di schierare Marco Pasalic in luogo di Petar Sucic: "Mi congratulo con i giocatori per i tre punti, così come con l'avversario che è stato bravo, organizzato e tenace e ci ha dato del filo da torcere. Volevamo giocare in modo più espressivo con le fasce, quindi abbiamo dato la precedenza a Marco Pašalić rispetto a Petar Sučić, per allargare il gioco e avere profondità, cosa che abbiamo fatto. Tuttavia, abbiamo giocato sotto pressione, non eravamo rilassati, ed è per questo che ho cercato di scuotere i ragazzi durante l'intervallo, eravamo troppo concentrati e ci siamo allontanati dai compagni, soprattutto sui lanci lunghi che non riuscivamo a raggiungere. Loro hanno creato delle occasioni da gol e per questo ero arrabbiato, ma ora dobbiamo dimenticare la partita e tutto questo e concentrarci sul Ghana, e penso che ora sarà più facile".

Sui cambi effettuati all'intervallo

"Nel secondo tempo abbiamo sostituito due giocatori perché avevamo troppi problemi, soprattutto in difesa, e bisognava porvi rimedio. All'inizio eravamo impotenti, troppo lenti e svogliati, e nel finale abbiamo subito molti contropiedi. Credo che i cambi siano stati azzeccati, hanno portato sicurezza e stabilità".