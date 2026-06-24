Lo scorso 20 giugno, presso il Chelsea Waterside Park di Manhattan, oltre 130 bambini hanno partecipato all'edizione newyorkese di 'Serie A Elite', il programma ufficiale di sviluppo giovanile di Lega Serie A in Nord America, realizzato in partnership con Rome City Institute. L'evento ha offerto gratuitamente a bambine e bambini dagli 8 ai 13 anni l'opportunità di allenarsi con tecnici italiani e di vivere in prima persona il metodo e la cultura del calcio italiano.

Nei giorni in cui il Nordamerica è l'ombelico del mondo del calcio, la forte partecipazione registrata a New York ha confermato il crescente interesse verso questo sport da parte delle nuove generazioni e delle loro famiglie. Nel corso della giornata, i partecipanti hanno preso parte ad attività sul campo, esperienze interattive e hanno avuto l'opportunità di ammirare da vicino l'iconico Trofeo della Serie A.

"Serie A Elite rappresenta molto più di un programma di formazione sportiva: è uno strumento attraverso cui condividiamo con le nuove generazioni i valori, la cultura e la tradizione del calcio italiano – ha commentato Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Lega Serie A -. Vedere così tanti bambini partecipare con entusiasmo a questa iniziativa nel cuore di New York conferma quanto il nostro sport stia crescendo negli Stati Uniti e quanto sia forte l’interesse verso il modello tecnico ed educativo che caratterizza la Serie A. Investire nei giovani significa costruire relazioni autentiche e durature con i tifosi del futuro".

“La partecipazione registrata al Serie A Calcio Camp di New York ha superato le nostre aspettative e conferma il crescente interesse che il calcio italiano continua a suscitare tra le nuove generazioni negli Stati Uniti - ha dichiarato Giorgio Antongirolami, CEO di Rome City Institute. “Le famiglie hanno accolto con entusiasmo l'opportunità di vivere un'esperienza autentica attraverso allenamenti con tecnici italiani e attività ispirate alla cultura della Serie A. Il successo di questa iniziativa rafforza la nostra volontà di continuare a sviluppare Serie A Elite, portando il programma in nuove comunità e avvicinando sempre più giovani al calcio italiano".