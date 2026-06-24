Scavi in più punti, il parco dei Capitani chiuso al pubblico e una ruspa al lavoro nella zona della biglietteria sud, che è stata demolita. Si stanno muovendo i primi passi verso la demolizione dello stadio di San Siro. A segnalare quanto sta accadendo – come riporta l’edizione milanese de La Repubblica – è stato anche il consigliere comunale Enrico Fedrighini, da tempo molto attento al dossier San Siro e alle trasformazioni dell’area. Si stanno svolgendo gli interventi propedeutici alla futura costruzione del nuovo stadio di Inter e Milan.

Incertezza sulla riapertura del Parco dei Capitani

In sostanza, l’area viene preparata con anticipo in vista del cantiere vero e proprio, che dovrebbe partire il prossimo anno. Alcune strutture di servizio dell’attuale Meazza, infatti, interferirebbero con i futuri movimenti necessari per avviare i lavori. La biglietteria sud sarà sostituita da una struttura temporanea. Non mancano le critiche di Fedrighini, che ritiene che il processo di demolizione di una struttura di servizio del Meazza, e l'assenza di un’adeguata comunicazione pubblica sulle procedure autorizzative, siano "un segnale di mancato rispetto delle istituzioni. Un altro segnale, secondo me, di enorme debolezza", ha dichiarato il consigliere comunale. Più incerti, invece, i tempi per la riapertura del parco dei Capitani, oggi interdetto al pubblico.