Il legame con Bari, lì dove è iniziata la sua parabola che lo ha portato all'Inter, rimane inscindibile. E ai microfoni del Corriere del Mezzogiorno, Andrea Ranocchia parla del momento bruttissimo che sta vivendo la squadra biancorossa, retrocessa in Serie C e con una situazione societaria alquanto incandescente: "Qui ho vissuto momenti bellissimi, all’inizio della mia carriera da professionista. Sono molto legato a questa terra, ho tanti amici e mi sono trovato benissimo. Sono stati due anni fantastici, perché abbiamo conquistato la Serie A e poi disputato un ottimo campionato. Per me Bari e la Puglia resteranno sempre qualcosa di importante. Poi a Bari ho avuto la fortuna di lavorare con due grandi allenatori come Antonio Conte e Giampiero Ventura, due veri maestri di calcio. In quel momento della mia vita e della mia carriera mi hanno aiutato tantissimo e mi hanno insegnato molto. Quell’esperienza sono riuscito a portarmela dietro negli anni successivi".

I tifosi pugliesi dell’Inter hanno qualcosa in più?

"Sì, anche perché tanti tifano Bari e tifano anche Inter, quindi per me è un’accoppiata vincente. Sono molto legato a entrambe le squadre e ritrovare qui tanti interisti mi fa sempre piacere. Spero possano tornare a gioire presto anche per il Bari".

Qual è stata la vittoria più bella con il Bari?

"La vittoria più bella non saprei indicarla. Però la partita che mi è rimasta più impressa è stata quella del mio esordio in Serie A contro l’Inter, a San Siro. Finì 1-1. Fu una grandissima emozione per me".