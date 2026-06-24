Il budget per Palestra dirottato su Nico Paz. Su Tuttosport di oggi si analizza quanto avvenuto nelle ultime ore sul fronte di mercato riguardante l'esterno dell'Atalanta, ormai in procinto di passare al Chelsea, ma si guarda anche a quello che sarà l'immediato futuro e alle mosse dell'Inter. Una è stata quella di Beppe Marotta, raccontata dal quotidiano.

Niente Palestra? Marotta telefona al Real per Nico Paz

"Ieri sera la prima mossa di un presidente Marotta molto amareggiato per lo sviluppo della vicenda - arrabbiato pure Chivu che aveva indicato il lui il primo rinforzo necessario - è stata quella di mettersi in contatto con l'amico Florentino Perez per ricordargli come l'Inter sia assolutamente decisa a puntare su Nico Paz, nel caso domani il Real Madrid confermi al Como, nell'incontro che si svolgerà nella capitale spagnola, la volontà di riportare a casa l'argentino. I 50 milioni che l'Inter aveva stanziato per Palestra verranno quindi dirottati su Nico Paz, per il quale il Real Madrid si aspetta un incasso di almeno 60".

Nico Paz, decide il Real Madrid

Il boccino è nelle mani delle merengues. Se il Como troverà gli argomenti giusti, come si legge ancora su Tuttosport, l'Inter non potrà fare altro e a quel punto bisognerà cominciare a pensare a quale potrà essere il nuovo colpo, oltre a quelli che si stanno tentando per arrivare a Provedel, Solet e Curtis Jones.