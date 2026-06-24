Con Kingsley Ehizibue in uscita per fine contratto, in casa Udinese si sta cercando un sostituto per la fascia destra. Un po' la stessa necessità dell'Inter da ieri sera, dopo il dietrofront di Marco Palestra. La società friulana sarebbe disposta a prolungargli di un anno l'attuale contratto ma a cifre più basse, ipotesi che il 31enne olandese non gradisce. Resta il fatto che la sua permanenza conterebbe di più per Kostas Runjaic che per la società, che preferirebbe puntare su un giovane da progetto.

Ipotesi Zanotti

Lo sarebbe, riporta Il Messaggero Veneto, Mattia Zanotti, il classe 2003 del Lugano che conta 18 presenze nella Under 21 azzurra, e che è stato accostato proprio all’Udinese. È un terzino destro di spinta e duttile (può anche agire da mezzala) uscito dalle giovanili dell’Inter, a cui spetta anche una percentuale sulla futura rivendita. Talento e prospettiva non gli mancano, come indicano gli 8 milioni di valutazione che l’Udinese potrebbe limare qualora volesse aggiungere un esterno di gamba e spinta, competitor di prospettiva da piazzare alle spalle di Alessandro Zanoli che rientrerà tra fine settembre e ottobre dopo l’intervento al crociato del ginocchio destro di fine gennaio. Zanotti è un profilo da Udinese e rappresenta la politica del club.