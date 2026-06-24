Dopo l'affare Palestra sfumato sul più bello, l'Inter è tornata a guardarsi immediatamente intorno per trovare l'innesto da consegnare a Cristian Chivu per la fascia destra, zona del campo che verrà lasciata vacante da Denzel Dumfries, destinato sposo del Real Madrid. Tra i nomi immediatamente vagliati dalla dirigenza di Viale della Liberazione spunta nuovamente quello di Dodo della Fiorentina.

Secondo le ultime indiscrezioni rese note da Sportitalia, il brasiliano, in uscita dalla squadra viola, è stato inserito da Ausilio nella lista dei nomi da tenere in considerazione. Il ventisettenne noto per la sua rapidità, resistenza e capacità di accompagnare l'azione offensiva con continuità, è un giocatore dinamico, capace di saltare l'avversario nell'uno contro uno, aspetto importante da sottolineare, tenendo conto che nella rosa di Chivu non sono tantissimi i giocatori con queste caratteristiche. La crescita avuta negli ultimi anni a Firenze ha fatto di lui un profilo affidabile sul quale i nerazzurri pensano di poter eventualmente puntare per il post-Denzel e soprattutto per sopperire al mancato arrivo di Marco Palestra.

Il classe 1998 è sotto contratto della Fiorentina fino al 2027, ma è il nome più indicato a finanziare il mercato del club gigliato e su di lui non c'è soltanto l'interesse dei nerazzurri, ma anche quello del Napoli che avrebbe puntato il brasiliano come alternativa ad Anan Khalaili, giocatore dell'Union SG sul quale ha puntato il mirino De Laurentiis.