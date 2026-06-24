Non solo Serie A (LEGGI QUI ora e data delle prime cinque giornate). Giornata di calendari anche per quanto riguarda la Coppa Italia, competizione che potrebbe regalare al calcio italiano un grande classico: il derby di Milano. Secondo i posizionamenti sul tabellone, che tiene conto dei vari piazzamenti della stagione precedente, l'Inter potrebbe incontrare il Bologna ai quarti di finale e il Milan in semifinale. L'eventuale derby potrebbe cadere il 3 marzo 2027 l'andata, il 21 marzo 2027 il ritorno. La finale di Roma invece sarà il 19 maggio. La prima avversaria dei nerazzurri, campioni in carica, agli ottavi di finale sarà una tra: Potenza, Ascoli, Genoa, Catanzaro e Sūdtirol.

Le date della Coppa Italia 2026/2027

Turno preliminare domenica 9 agosto 2026

Trentaduesimi domenica 16 agosto 2026

Sedicesimi mercoledì 2 settembre 2026 martedì 15 settembre 2026

Ottavi di finale mercoledì 2 dicembre 2026 mercoledì 16 dicembre 2026 mercoledì 13 gennaio 2026

Quarti di finale mercoledì 3 febbraio 2027 mercoledì 10 febbraio 2027

Semifinale mercoledì 3 marzo 2027 mercoledì 21 marzo 2027

Finale mercoledì 19 maggio 2027