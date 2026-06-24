L'Inter deve archiviare in fretta la delusione per il mancato acquisto di Marco Palestra. E già da oggi la società, secondo il Corriere dello Sport, comincerà a lavorare su chi poter acquistare per superare l'imprevisto e trovare un sostituto di Denzel Dumfries.
Niente Palestra, l'Inter torna su Cambiaso e si mette alla finestra per Nico Paz
Uno dei candidati per vestire il nerazzurro è oggi un giocatore della Juventus, Andrea Cambiaso: era stato accostato all'Inter già nella sessione di mercato in cui i bianconeri si accaparrarono il giocatore, reduce però da una stagione con diverse difficoltà.
"Tra i nomi che circolano - si legge -, potrebbe ad esempio prendere quota la candidatura di Andrea Cambiaso, che rimane in uscita dalla Juventus e già in passato era stato vicino ai nerazzurri. Ma non è l'unico nome. Più in generale, in viale della Liberazione dovranno rimodulare la strategia di mercato. A questo punto, tra le varie cose da tenere in considerazione, potrebbe esserci più margine economico per lavorare al grande sogno che porta al nome di Nico Paz. Tutto rimane subordinato all'esito dell'incontro tra Ludi del Como e i vertici del Real Madrid in programma domani, ma i nerazzurri sono alla finestra. E la loro presenza, tramontato l'affare Palestra, potrebbe essere ancora più ingombrante per Fabregas".
Autore: Antonio Di Chiara
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