La Lega Calcio Serie A ha comunicato i giorni e gli orari in cui si disputeranno, salvo variazioni, le partite del Campionato di Serie A Enilive 2026/2027:

−venerdì ore 20.45 (1 anticipo)

−sabato ore 15.00 (1 anticipo)

−sabato ore 18.00 (1 anticipo)

−sabato ore 20.45 (1 anticipo)

−domenica ore 12.30 (1 anticipo)

−domenica ore 15.00 (2 gare)

−domenica ore 18.00 (1 posticipo)

−domenica ore 20.45 (1 posticipo)

−lunedì ore 20.45 (1 posticipo)

Con programmazione diversa

Nella 5^ giornata, nella 11a giornata e nella 29a giornata che precedono settimane in cui si disputano gare delle squadre nazionali collocate in date FIFA con rilascio obbligatorio dei calciatori nonché nella 8 a e 17a giornata, che precedono un turno infrasettimanale, non è previsto il posticipo del lunedì. Nella 6a giornata, nella 12a giornata e nella 30a giornata che seguono settimane in cui si disputano gare delle squadre nazionali collocate in date FIFA con rilascio obbligatorio dei calciatori nonché nella 10a e nella 19 a giornata, che seguono un turno infrasettimanale, non è previsto l’anticipo del venerdì. I due turni infrasettimanali (rispettivamente alla 9 a e 18 a giornata) verranno programmati sulla base delle esigenze sportive e televisive, rispettando l’obbligo di trasmettere almeno una gara in prime time in ciascuno dei giorni di gara. La 1ª giornata si disputa domenica 23 agosto 2026 con inizio alle ore 20.45 (due gare), con quattro anticipi al sabato rispettivamente due alle ore 18.30 e due alle ore 20.45, due anticipi domenica alle ore 18.30 e due posticipi al lunedì, uno alle ore 18.30 e uno alle ore 20.45. La 2ª giornata si disputa da venerdì 28 a lunedì 31 agosto 2026 con distribuzione delle gare esclusivamente negli orari delle 18.30 e 20.45. La 3ª giornata non prevede disputa di gare alle ore 12.30. La 17ª e la 18ª giornata si disputano rispettivamente i giorni 2-3 gennaio 2027 e 5-6-7 gennaio 2027, secondo una programmazione oraria diversa rispetto a quella standard. La 37ª e la 38ª giornata si disputano rispettivamente domenica 23 maggio 2027 e domenica 30 maggio 2027, con inizio alle ore 15.00 (10 gare in contemporanea). Tuttavia, le 10 gare di ciascuna giornata potranno essere disputate in più blocchi rispettando la contemporaneità delle gare tra squadre con il medesimo interesse di classifica e assecondando eventuali richieste di anticipo in funzione dell’eventuale partecipazione alle Finali delle competizioni Europee.