Cesare Prandelli è stato commissario tecnico della nazionale italiana di calcio e anni fa fece una proposta per provare a rilanciare i nostri giovani. "Creare una Nazionale Under 23 come le squadre di Juve e Milan - racconta a La Gazzetta dello Sport -. Un'Italia Futuro in Serie C. Con tutti giocatori che i club non vogliono utilizzare finito il ciclo Under 21. A spese federali, senza chiedere premi di rivalutazione. Due anni in questo "club". Risposta dei presidenti: sì, ma noi compriamo i giovani all'estero perché costano meno. Non è vero".

Prandelli, l'Italia U23 e il rimando all'esperienza di Chivu

"La proposta era piaciuta - ricorda Prandelli -, la politica del pallone si oppose. Mi dissero: "Un ct deve fare il ct", come se avessi invaso un campo non mio. Così continueremo a far crescere i giovani da 14 a 21 anni e poi li perderemo. Anche Gravina era interessato. Arriva l'avvocato e ti dice che non è nello statuto, arriva un altro e ti dice che non c'è una città. Ma per favore... Lo statuto si cambia, c'è Coverciano, la Fiorentina darebbe il Viola Park. E non solo...".

"Perdiamo anche un'altra occasione - aggiunge Prandelli -: creando questa struttura, con più tecnici, crescerebbero i ragazzi e crescerebbero anche i tecnici federali. Dove è cresciuto Chivu come tecnico? Se quel tecnico ti segue da 10 a 21 anni diventa più di un allenatore, ma un riferimento umano. Cambia tutto. Per tornare anche ad avere un ct federale. La nostra storia di successi è questa, Maldini, Vicini, Bearzot".