Marco Palestra all'Int... Ehm no: Marco Palestra al Chelsea. Ieri doveva essere il Palestra-day per il passaggio in nerazzurro e invece il giovane esterno se ne va in Premier League.

Troppo forte il richiamo del campionato inglese e dei circa 6 milioni a stagione, molti di più di quelli proposti da Marotta. "Inter beffata" e "Inter troppo lenta" si legge oggi un po' ovunque. Ma la realtà è ovviamente più complessa.