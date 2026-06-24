Settimana decisiva per il futuro di Nico Paz, argomento su cui torna anche La Gazzetta dello Sport, per ora senza mai citare l'Inter nel suo articolo, ma restando su quelli che sono i protagonisti della vicenda ad oggi: il giocatore, il Como e il Real Madrid.

Nico Paz tra Como e Real Madrid: il punto sulla situazione

"Domani i dirigenti comaschi - si legge sulla rosea - si incontreranno a Madrid con gli omologhi del Real per discutere del talento che in queste due stagioni in riva al lago è cresciuto in maniera esponenziale. Il Como sperava di tenere Nico un altro anno, facendo scivolare il diritto di recompra del Real all'estate 2027, ma la posizione degli spagnoli adesso è cambiata. Florentino Perez vuole riprenderselo subito pagando 10 milioni, per poi darlo via definitivamente. Magari al Como, anche se la valutazione è molto alta vista che si parte da un minimo di 60 milioni".

Come detto, nell'articolo non viene citata l'Inter, che invece altri media ritengono alla finestra almeno fino a quando non si chiarirà la situazione tra la società lariana e quella madrilena. Va ricordato che i blancos hanno anche la possibilità di acquistare il giocatore a 11 milioni tra un anno e il 50% sull'eventuale futura rivendita qualora Nico Paz dovesse invece restare al Como.