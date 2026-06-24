Settimana decisiva per il futuro di Nico Paz, argomento su cui torna anche La Gazzetta dello Sport, per ora senza mai citare l'Inter nel suo articolo, ma restando su quelli che sono i protagonisti della vicenda ad oggi: il giocatore, il Como e il Real Madrid.
Nico Paz tra Como e Real Madrid: il punto sulla situazione
"Domani i dirigenti comaschi - si legge sulla rosea - si incontreranno a Madrid con gli omologhi del Real per discutere del talento che in queste due stagioni in riva al lago è cresciuto in maniera esponenziale. Il Como sperava di tenere Nico un altro anno, facendo scivolare il diritto di recompra del Real all'estate 2027, ma la posizione degli spagnoli adesso è cambiata. Florentino Perez vuole riprenderselo subito pagando 10 milioni, per poi darlo via definitivamente. Magari al Como, anche se la valutazione è molto alta vista che si parte da un minimo di 60 milioni".
Come detto, nell'articolo non viene citata l'Inter, che invece altri media ritengono alla finestra almeno fino a quando non si chiarirà la situazione tra la società lariana e quella madrilena. Va ricordato che i blancos hanno anche la possibilità di acquistare il giocatore a 11 milioni tra un anno e il 50% sull'eventuale futura rivendita qualora Nico Paz dovesse invece restare al Como.
Autore: Antonio Di Chiara
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 11:33 Campionato di Serie A 2026/27, ecco giorni e orari
- 11:22 Croazia, Dalic: "Ecco perché Pasalic e non Sucic nell'11 titolare"
- 11:14 Il Messaggero Veneto - Fascia destra, idea Zanotti per l'Udinese
- 11:00 Il Messaggero - Nazionale, Bergomi tra i nomi in lizza per il ruolo di dt
- 10:46 Corsera - Palestra, voltafaccia clamoroso. Cifre folli dopo un anno di A nel Cagliari
- 10:32 L'endorsement di Careca: "Attaccanti italiani? Scelgo Pio Esposito perché..."
- 10:18 CdS - Frattesi preferisce la A, l'Inter... i soldi: il punto attorno al centrocampista
- 10:04 Prandelli: "Serve un'Italia U23 in C. Farebbe crescere anche i tecnici, guardate Chivu"
- 09:50 GdS - Paz, il Real vuole riprenderlo e venderlo. Magari anche al Como, ma...
- 09:36 TS - Frattesi, due scambi possibili per arrivare al sostituto di Dumfries. Tornano Dodò e la pista estera
- 09:22 GdS - Frattesi, Pavard, Asllani: Inter al lavoro sulle cessioni. Tutte le cifre
- 09:08 Romano: "Ecco cos'ha detto Palestra al suo agente. Paz? Fino a giovedì l'Inter non si muove. E per Cambiaso..."
- 08:54 GdS - L'Inter si "consola": Solet più vicino, fiducia per Jones
- 08:40 Palestra-Chelsea, l'accordo è totale: ecco le cifre. Oggi lo scambio documenti
- 08:30 CdS - Niente Palestra, torna il nome di Cambiaso. Ma c'è l'incognita Paz
- 08:20 GdS - Palestra, delusione Inter: il ruolo di Boehly e la telefonata di Xabi Alonso
- 08:10 TS - Contromossa Marotta, chiama il Real per Nico Paz: ore di attesa
- 08:00 Mondiali 2026, Colombia e Croazia passano di misura. Sucic in campo dalla panchina
- 00:02 L'Inghilterra sbatte sul muro del Ghana: reti bianche a Boston
- 00:00 Sono stanco capo
- 23:45 U17, fine della corsa per l'Inter di Handanovic: la Juve vola in finale
- 23:35 fcinAgbonifo, futuro già definito: il ragazzo resterà nell'U23 di Vecchi
- 23:15 fcinEsposito e Bisseck, incontri importanti in questi giorni
- 23:00 SM - Palestra ha già parlato con Xabi Alonso. Domani il summit ufficiale
- 22:55 Romano: "Chelsea, Palestra erede di Cucurella. E la cifra coincide"
- 22:35 Conte o Mancini CT? Fabio Capello vota l'ex tecnico del Napoli
- 22:20 Moretto: "Palestra-Chelsea, differenza abissale sull'ingaggio con l'Inter"
- 22:15 Infantino: "Alla finale dei Mondiali ci sarà anche Donald Trump"
- 22:00 Verso la fase a eliminazione, la FIFA vuole cambiare le regole per i rigori
- 21:50 Montolivo: "Palestra, Inter troppo lenta. E poi arrivano gli squali"
- 21:40 Capello: "Palestra perso, per l'Inter colpo difficile da riparare"
- 21:35 Rivivi la diretta! INTER-PALESTRA, è FINITA? SORPASSO CLAMOROSO del CHELSEA: la nostra LIVE REACTON
- 21:30 Palestra-Chelsea, il DS Genoa Lopez: "Un merito ribattere alla Premier"
- 21:21 Palestra-Chelsea, arriva l'offerta ufficiale. L'Inter ha detto no al rilancio
- 21:14 Di Marzio: "Palestra, l'Inter ora è pessimista". Nico Paz per consolarsi?
- 21:05 Benvenuto, CR7! Doppietta dell'asso portoghese nel 5-0 all'Uzbekistan
- 20:56 La GdS sicura: l'Inter saluta Marco Palestra. Arriva il sì al Chelsea
- 20:49 Palestra vuole l'Inter? E il Chelsea parla con l'Atalanta. Preparando il raise
- 20:40 Due giornate speciali per Inter Academy Rockers con Beppe Baresi
- 20:25 Janmaat non ha dubbi: "Non conosco terzini migliori di Dumfries"
- 20:10 Kamate: "Chivu mi ha cambiato ruolo. E da esterno di diverto un sacco"
- 20:05 PALESTRA-INTER, non è CHIUSA! INCONTRO a MILANO, si INSERISCE il CHELSEA: da COLPACCIO a INCUBO?
- 19:55 Abodi: "Rinnovo consiglio FIGC? A contare saranno le azioni concrete"
- 19:40 Ronaldo esalta il Mondiale di Messi: "Io a 38 anni pesavo 120 chili"
- 19:25 videoLautaro non segna ma lascia il segno... su un povero fotografo!
- 19:10 L'Inter vede Lucci: c'è l'offerta per Palestra. Pericolo Chelsea
- 19:05 Vecchie conoscenze si affacciano in sede: c'è l'ex agente di Maicon
- 18:57 Palestra, non è oggi il giorno della chiusura: i dettagli ancora da limare
- 18:46 Dalla Germania un'idea per i giovani: nasce la Talent Series U21
- 18:31 Marazzina ricorda il gol all'Inter a San Siro: "Vieri segnò di tibia, e io..."
- 18:17 Thuram, debutto Mondiale e complimenti a Chivu: "Ha rinnovato? Bravo!"
- 18:03 Suker: "Sucic e Baturina i migliori della nuova generazione croata"
- 17:45 Il Bayern Monaco torna su Bisseck. Falk: "Inter già contattata"
- 17:17 fcinCon il sì di Baccin, Chivu vuole dare una chance a Maye
- 16:45 Carraro su Calciopoli: "Non è vero che la Juve vinse gli scudetti per Moggi"
- 16:31 Simonelli: "Malagò presidente FIGC risultato che dà grande soddisfazione"
- 16:17 Inter Women, saluta Piovani: per la sostituzione pronto Sassarini
- 16:02 In Turchia - Galatasaray freddo su Calhanoglu. Colpa del... Fenerbahçe
- 15:50 Zanetti: "Inter, la Champions da vicepresidente sogno da realizzare"
- 15:35 Como, suggestione Icardi per la stagione della Champions League
- 15:22 Fair Play Menarini, anche Milito e Butragueño tra i protagonisti
- 15:10 Croazia-Panama, Sucic dovrebbe iniziare dalla panchina
- 14:56 L'Inter U17 in semifinale: oggi alle 20.30 la partita contro la Juventus
- 14:43 UFFICIALE - Gattuso riparte dalla panchina della Lazio
- 14:30 Pirateria, nel 2025 persi 2,3 miliardi di euro e 11 mila posti di lavoro
- 14:16 Rangnick sul rigore procurato da Lautaro: "Si può interpretare come ha fatto l'arbitro"
- 14:01 Palestra-Inter, Agostinelli frena: “Cifre fuori mercato per un terzino”
- 13:48 Ascari: "Con Palestra, Solet e un centrocampista Inter ancora più forte"
- 13:39 Palestra-Inter in via di definizione. Nico Paz, giovedì sarà tutto più chiaro
- 13:21 Nainggolan, guai fuori dal campo: fermato senza patente in Belgio