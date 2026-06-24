Lega Serie A ha ufficializzato le scelte dei broadcaster detentori dei diritti di trasmissione del campionato italiano per quel che riguarda i pick top match della stagione 2026-2027. Questo è l'elenco definitivo stilato in base alle selezioni delle due emittenti: 

1 INTER-NAPOLI DAZN
2 JUVENTUS-MILAN DAZN
3  INTER-JUVENTUS DAZN
4 MILAN-INTER SKY
5 JUVENTUS-NAPOLI DAZN
6 MILAN-JUVENTUS DAZN
7 INTER-MILAN  SKY
8 NAPOLI-INTER  DAZN
9 NAPOLI-JUVENTUS DAZN
10 JUVENTUS-INTER DAZN 
11  ROMA-MILAN DAZN
12 ROMA-JUVENTUS  SKY
13 NAPOLI-MILAN DAZN
14 ROMA-INTER DAZN
15 INTER-ROMA DAZN
16 JUVENTUS-ROMA DAZN
17 MILAN-NAPOLI DAZN
18 MILAN-ROMA DAZN
19 JUVENTUS-ATALANTA SKY
20 LAZIO-ROMA DAZN

Sezione: Focus / Data: Mer 24 giugno 2026 alle 14:54
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.