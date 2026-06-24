È Manuel Akanji il giocatore che si presenta in conferenza stampa insieme a Murat Yakin alla vigilia della partita della Nazionale svizzera contro il Canada in programma questa sera a Vancouver. Questo il suo pensiero sugli avversari: "Giocano un calcio molto diretto e portano grande pressione. Questo per noi può essere un vantaggio o uno svantaggio. Vantaggio perché siamo una formazione che non ha problemi a gestire il pallone da dietro, ma chiaramente dovremo essere bravi a non commettere errori in uscita. Giocano in casa, dunque anche se gli basta un pareggio daranno sicuramente il massimo”.

Sezione: World Cup 2026 Diary / Data: Mer 24 giugno 2026 alle 12:57
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.