Ora c’è l’ufficialità: Giovanni Malagò è il nuovo presidente FIGC, al posto di Gabriele Gravina, dimessosi dopo la mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali 2026. Smaltita la delusione, la Nazionale dovrà nuovamente voltare pagina, partendo dalla panchina. Proprio la scelta del nuovo commissario tecnico sarà una delle primissime e più delicate decisioni per il neo numero uno federale.

I bookmaker sono sicuri: sarà una corsa a due, dal sapore di passato. Secondo gli esperti di Snai e Sisal, in pole position c'è Roberto Mancini: il ritorno del tecnico vincitore di Euro 2020 si gioca a 1,72. Subito dietro avanza l’ex allenatore del Napoli Antonio Conte, la cui seconda avventura in azzurro è fissata a 2,00. Più staccato il resto dei candidati, dove spicca Claudio Ranieri a 8,00, mentre il sogno proibito che prende il nome di Pep Guardiola appare decisamente lontano, a quota 16,00. Il casting per la nuova ricostruzione azzurra è aperto: a Malagò il compito di decidere a chi affidare le chiavi del riscatto.