Ciro Polito, direttore sportivo del Catanzaro, ha avuto appena concluso un meeting di circa un’oretta e mezzo in sede Inter in Viale della Liberazione con i dirigenti nerazzurri. Richiesti in prestito - come appurato da FcInterNews.it - i giovani Luka Topalovic e Matteo Cocchi. L’incontro è risultato positivo, ma non definitivo, con le parti che dovranno aggiornarsi.

Salto di categoria

Va aggiunto che entrambi i canterani, che oggi fanno parte della rosa della U23 di Stefano Vecchi, stanno ricevendo numerose richieste soprattutto dalla Serie B e per l'Inter sarà necessario valutare al meglio la soluzione ideale per entrambi, soprattutto considerando il salto di categoria che potrebbero fare dopo il primo anno da professionisti in Serie B (con esordio anche in Serie A).