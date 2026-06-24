Manuel Akanji non ha cambiato idea: la Nazionale svizzera questa sera deve scendere in campo a Vancouver con l'obiettivo di battere il Canada e prendersi il primo posto nel girone B del Mondiale 2026. Il difensore aveva già lanciato questo messaggio subito dopo il passo falso degli elvetici nel match d'esordio contro il Qatar e lo ha ribadito anche ieri, alla vigilia della sfida contro i padroni di casa: "Se va bene un pareggio visto che siamo già qualificati?Assolutamente no", ha tagliato corto l'ex difensore del Manchester City. Che non vede l'ora di scendere in campo dopo la bella prestazione messa in mostra nel 4-1 imposto alla Bosnia ed Erzegovina dai rossocrociati: "So che farà strano, ma io preferisco non dover aspettare troppo tra una partita e l’altra. In ogni caso, giocheremo per vincere", ha chiosato. Lo riporta RSI.ch.
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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