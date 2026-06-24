"La ragione principale di queste pause è il caldo", ha detto Gianni Infantino, numero uno della FIFA che risponde alle varie critiche incassate in questa prima fase della Coppa del Mondo 2026 a proposito dell'hydration break, pausa 'obbligatoria' introdotta dalla FIFA per consentire ai giocatori di idratarsi durante le gare per far fronte alle temperature elevate che ha diviso l'opinione pubblica, compresa quella degli addetti ai lavori tra cui Bielsa e Klopp.

"Ma bisogna anche capire che in una competizione come la Coppa del Mondo, che si svolge in 39 giorni, con squadre che possono giocare fino a otto partite, avere un momento di riposo è estremamente importante - ha continuato Infantino -. Non ci sono entrate aggiuntive per la Fifa poiché tutti gli accordi commerciali sono stati firmati con largo anticipo. Quindi per noi non è un discorso economico. Per noi è una questione puramente sportiva. È un torneo incredibile, l'evento più riuscito della storia".