Il Real Madrid ha già speso più di 100 milioni di euro quest'estate, ma la ricostruzione è solo all'inizio, con l'obiettivo di porre fine a due stagioni senza trofei importanti. Il presidente Florentino Perez ha riposto la sua fiducia in José Mourinho, 13 anni dopo l'addio dell'allenatore al Bernabéu, per riportare la squadra ai vertici della Liga e in Europa. Mourinho, 63 anni, è l'allenatore che il 79enne Perez ha sempre stimato e di cui si fida maggiormente, e il suo ruolo nelle trattative di mercato di quest'estate sembra confermarlo. Il Real Madrid e Mourinho hanno pianificato il nuovo progetto fin dai primi di maggio, ancor prima che Perez indisse a sorpresa le elezioni presidenziali, che poi avrebbe vinto.

Arrivi

Nei loro primi incontri, club e allenatore si sono trovati d'accordo sulla necessità di ingaggiare un sostituto per il terzino destro Trent Alexander-Arnold, un terzino sinistro che potesse competere con Alvaro Carreras, almeno un difensore centrale di ruolo e un centrocampista creativo. Il piano di Mourinho è quello di giocare con un modulo 4-2-3-1 e, avendo molta più voce in capitolo sul mercato rispetto ai suoi predecessori Xabi Alonso e Carlo Ancelotti, il Real Madrid si è mosso rapidamente. Si è assicurato l'ingaggio del terzino destro olandese Denzel Dumfries (pagando la sua clausola rescissoria di 20 milioni di euro all'Inter, anche se l'accordo non è stato ancora ufficializzato) e del terzino sinistro spagnolo Marc Cucurella, proveniente dal Chelsea per una cifra che può arrivare fino a 60 milioni di euro. Anche il difensore centrale francese Ibrahima Konaté e il centrocampista portoghese Bernardo Silva sono stati ingaggiati a parametro zero, dopo che i rispettivi giocatori non hanno rinnovato i contratti con Liverpool e Manchester City.

Investimenti

Considerando la clausola rescissoria di 15 milioni di euro pagata dal Real Madrid per Mourinho e i bonus alla firma per Konaté e Bernardo Silva, la spesa del Real Madrid supera i 100 milioni di euro. Ora l'attenzione è rivolta all'acquisto di un altro difensore centrale e di un altro centrocampista, senza escludere l'arrivo di un attaccante. Tutto ciò ha ripercussioni sulla rosa attuale, con diversi giocatori del Real Madrid ora sul mercato. The Athletic ha parlato con diverse fonti interne al Real Madrid e con persone vicine ai giocatori per capire le prossime strategie delle merengues., in paeticolare per la difesa che indirettamente rischia di riguardare anche l'Inter.

Movimenti in difesa

La difesa del Real Madrid è già in fase di rinnovamento, e altri cambiamenti sono previsti. Innanzitutto, ci sono state le partenze, senza offerte di rinnovo contrattuale, del capitano di lunga data Dani Carvajal e del versatile David Alaba, entrambi 34enni. Dumfries, 30 anni, è destinato a prendere il posto di Carvajal, teoricamente alle spalle di Alexander-Arnold, ma è considerato un giocatore in grado di offrire una seria concorrenza al 27enne inglese. Sulla fascia sinistra, l'arrivo di Cucurella, 27 anni, comporterà una partenza. Ferland Mendy, 31 anni, non rientra nei piani di Mourinho, ma il fatto che sia indisponibile per un infortunio alla coscia fino a novembre rende difficile una sua cessione. Si prevede che Carreras, 23 anni, o Fran Garcia, 26 anni, lasceranno il club. Il profilo di Carreras non convince Mourinho, ma chi gli è più vicino afferma che non si muoverà, visto che è passato solo un anno dal suo acquisto dal Benfica per 50 milioni di euro. Garcia voleva trasferirsi al Bournemouth a gennaio, ma il Real Madrid ha bloccato un possibile accordo. Ora sta valutando le sue opzioni. Secondo The Athletic, il Real Betis è tra le squadre interessate.

Bastoni o Schlotterbeck

Mourinho predilige terzini asimmetrici e ha immaginato che il terzino destro (Alexander-Arnold o Dumfries) abbia maggiore libertà offensiva rispetto al terzino sinistro (Cucurella o Carreras). In difesa centrale, il Real Madrid cercherà di cedere Raul Asencio, che ha rinnovato il contratto fino al 2031 lo scorso anno. La priorità del ventitreenne prodotto del vivaio è rimanere, ma il suo agente, Manuel Diaz, ha uno stretto rapporto con l'agente di Mourinho, Jorge Mendes, che dovrebbe agevolare il trasferimento. L'entourage di Asencio sostiene che il giocatore voglia conquistare la fiducia di Mourinho, ma la sua partenza è considerata necessaria per fare spazio a un altro difensore centrale. Alessandro Bastoni, 27 anni, dell'Inter, e Nico Schlotterbeck, 26 anni, del Borussia Dortmund, sono considerati tra i giocatori più promettenti. Non è chiaro in che misura l'infortunio ai legamenti della caviglia di Schlotterbeck, che lo ha tenuto fuori dai Mondiali con la Germania, possa influenzare questo interesse. Una fonte vicina alla dirigenza sportiva del Real Madrid ha dichiarato a The Athletic che l'opzione di ingaggiare Ruben Dias è altamente improbabile perché il Manchester City non vuole cedere il ventinovenne.