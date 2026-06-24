Sessanta milioni (55+5) all'Atalanta e il doppio dello stipendio proposto dall'Inter. Così il Chelsea, con un autentico blitz, ha superato i nerazzurri nella trattativa per Marco Palestra. Prima Bergamo fa il punto di quanto accaduto, evidenziando come la decisione sia stata presa dal calciatore stesso, che non è rimasto legato alla volontà dei giorni scorsi nel momento in cui gli è stata prospettata la possibilità di quadagnare il doppio rispetto alla cifra pattuita con l'Inter. A questo si è aggiunto il contatto con Xabi Alonso, allenatore dei Blues, che gli ha garantito di puntare forte su di lui sia a destra che a sinistra

Come sempre, nel mercato, fino alle firme non ci sono certezze assolute, ma qui siamo di fronte alla volontà di una società (l’Atalanta) di monetizzare al massimo la cessione di un ragazzo che a Bergamo non voleva tornare, realizzando una plusvalenza (che sarà reinvestita, come sempre, nel mercato) davvero incredibile. Ancora una volta, il tema è semplice: se arrivano le inglesi, le carte sul tavolo vanno per aria e le volontà dei giocatori, magicamente, cambiano in pochi minuti.