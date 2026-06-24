Con il pass per i sedicesimi di finale del Mondiale già in tasca, Lionel Scaloni, ct dell'Argentina, per l'ultimo match del girone contro la Giordania inutile ai fini della classifica, apporterà diverse modifiche alla formazione scesa in campo nelle prime due partite vinte a spese dell'Algeria e dell'Austria. Secondo Tyc Sports, il selezionatore dell'Albiceleste si affiderà a un undici inedito ricorrendo a un ampio turnover in tutti i reparti.

In porta, se verrà concesso un turno di riposo al Dibu Martinez, si vedrà Geronimo Rulli. In difesa, è previsto il rientro dal 1' di Gonzalo Montiel e di Nicola Tagliafico sulla fasce, con Marcos Senesi che potrebbe avere la sua occasione al posto di Lisandro Martínez in mezzo.

Ci saranno diversi cambi anche a centrocampo, dove è atteso l'esordio dal via in questa competizione di Leandro Paredes, probabilmente affiancato da Exequiel Palacios; ai loro lati è prevista la presenza di Giuliano Simeone e Nicolás González.

La novità in attacco, infine, sarà Nico Paz, protagonista di una staffetta con Lionel Messi: da capire chi dei due subentrerà a gara in corso. L'altra metà della coppia offensiva, almeno in avvio, sarà rappresentata da Julián Álvarez, con Lautaro Martínez che dovrebbe accomodarsi in panchina.