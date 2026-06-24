Qualora i Paesi Bassi riuscissero a superare l'ultimo avversario nel proprio girone dei Mondiali, vale a dire la Tunisia già eliminata dal torneo, ai sedicesimi di finale potrebbe trovarsi ad affrontare un'affascinante sfida contro il Marocco o il Brasile. Secondo Willem van Hanegem, ex Nazionale neerlandese, l'ideale per la squadra di Ronald Koeman sarebbe affrontare la Seleçao di Carlo Ancelotti: "Le probabilità che vincano quella partita sono maggiori. Non è una cosa così speciale per il Brasile. Quello era il passato. Allora c'erano giocatori davvero molto bravi, ma non ora. Giocatori bravi, sì, ma non di altissimo livello", dichiara al podcast Willem&Wessel.

Trattamento speciale per l'antipatico

La sfida nella sfida sarebbe quella tra i due futuri compagni di squadra al Real Madrid, Denzel Dumfries da un lato e Vinicius dall'altro. Van Hanegem ha un consiglio per il connazionale: "Vinicius un tipo davvero fastidioso e antipatico. Bisogna solo pestargli i piedi; bisogna farlo subito".