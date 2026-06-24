Il trasferimento di Marco Palestra all'Inter era ormai fatto, poi però ci si è messo di mezzo il Chelsea con argomenti forti. L'Inter di fatto rimane sbigottita, faceva affidamento sulla volontà del ragazzo e ora dovrà virare su altri giocatori. Come sottolinea il presidente Beppe Marotta, è importante avere nella squadra uno zoccolo di giocatori italiani, per il senso di appartenenza, e giovani. In tal senso Palestra aveva l'identikit perfetto per vestirsi di nerazzurro.

L'esempio di Stankovic

La società in sede di mercato punta forte su un aspetto determinante: la voglia del giocatore in questione di vestire la maglia dell'Inter. Per esempio Aleksandar Stankovic, riacquistato per 23 milioni dal Bruges, ha rifiutato il Brentford e anche il Tottenham. C'è da parte del serbo, cresciuto in Italia, la volontà ferrea di stare nell'Inter, poi non si sa cosa accadrà perchè il mercato è imprevedibile. La dirigenza insisterà su questa volontà nella ricerca di giocatori che facciano di tutto per vestire la maglia nerazzurra.