Nel suo ultimo video durante la notte italiana, Fabrizio Romano fa chiarezza su quanto accaduto attorno a Marco Palestra. E non solo, perché "di rimbalzo", dopo la delusione per il mancato arrivo dell'esterno atalantino, si è cominciato a parlare di Nico Paz.

Palestra al Chelsea: la posizione del giocatore

"Le ultime 24 ore sono iniziate con l'Inter pronta a chiudere in un paio di giorni e tutto era impostato. L'Inter incontra gli agenti del giocatore con tutti i dirigenti dell'Atalanta, tutti al tavolo, ma l'operazione non si fa per l'inserimento del Chelsea. Xabi Alonso ha chiamato direttamente Palestra promettendo un coinvolgimento importante e la possibilità di giocare a destra come a sinistra. Un discorso tattico oltre che economico perché il Chelsea è arrivato in maniera pesante, con oltre 5 milioni a stagione per un contratto molto lungo. E con l'Atalanta ha superato in maniera forte l'offerta dell'Inter. L'ultimo messaggio di Palestra al suo agente è che era aperto a Inter e Chelsea, 'vendetemi al miglior offerente' e l'offerta migliore è quella del Chelsea".

Nico Paz e Cambiaso: il punto

"Cosa accade ora per i discorsi legati a Nico Paz e all'esterno? Su Cambiaso continuerei a fare attenzione, l'Inter ci aveva fatto un pensiero a gennaio ma per la Juve non era in uscita. Vediamo se ora dopo la sorpresa Palestra si sceglierà di andare su quel profilo o su uno diverso. Su Cambiaso c'è grande interesse anche all'estero. Palestra e Cambiaso sono comunque molto diversi. Paz? Ora capisco che l'aspettativa diventa quella, è facile dirlo, ma ripeto che fino a giovedì l'Inter è spettatrice di quel che accade tra Como e Real. Se poi Como e Real non chiudono, l'Inter un tentativo può farlo. Ma fino a giovedì non muove un dito".