Antonio Di Gennaro, ex giocatore di Fiorentina e Verona, oggi nella squadra di DAZN come opinionista per i Mondiali, ha commentato così la notizia più calda del mercato italiano, l'ingaggio ormai imminente di Marco Palestra da parte del Chelsea che, con un blitz improvviso, lo ha strappato all'Inter in poche ore nella serata di ieri: "Palestra è un giocatore importante, l'ho commentato spesso quest'anno: può giocare molto bene sia a destra che a sinistra. Sinceramente, non so se la sua scelta sia ponderata per l'età che ha. A 21 anni, certe cose bisogna ponderarle. L'Inter è una squadra forte, ti dà la prospettiva di giocare la Champions, di andare in Nazionale, ma poi subentra l'aspetto economico. Per le italiane è difficile competere con certe squadre".