Antonio Di Gennaro, ex giocatore di Fiorentina e Verona, oggi nella squadra di DAZN come opinionista per i Mondiali, ha commentato così la notizia più calda del mercato italiano, l'ingaggio ormai imminente di Marco Palestra da parte del Chelsea che, con un blitz improvviso, lo ha strappato all'Inter in poche ore nella serata di ieri: "Palestra è un giocatore importante, l'ho commentato spesso quest'anno: può giocare molto bene sia a destra che a sinistra. Sinceramente, non so se la sua scelta sia ponderata per l'età che ha. A 21 anni, certe cose bisogna ponderarle. L'Inter è una squadra forte, ti dà la prospettiva di giocare la Champions, di andare in Nazionale, ma poi subentra l'aspetto economico. Per le italiane è difficile competere con certe squadre". 

Sezione: News / Data: Mer 24 giugno 2026 alle 20:45
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.