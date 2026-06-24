L'affare Marco Palestra è praticamente concluso per il Chelsea. Si attendeva la mattinata di oggi per avere l'ulteriore conferma di quel che già era trapelato ieri ed è arrivata, come segnalato sui suoi profili ufficiali da Fabrizio Romano. Accordo totale tra tutte le parti e oggi la giornata della parte formale con scambio di documenti e via libera legale per un'operazione da oltre 55 milioni più bonus e 5 milioni netti al giocatore.

Completato quindi il sorpasso sull'Inter, che fino a ieri pomeriggio era convinta di aver messo le mani sul giocatore e di dover soltanto lavorare sui bonus. Il dietrofront operato da Palestra ha però cambiato le carte in tavola e ora i nerazzurri dovranno cercare un nuovo obiettivo da poter centrare come sostituto di Denzel Dumfries, destinato a giocare nel Real Madrid.