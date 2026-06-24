Nella giornata di ieri davanti alla seconda sezione del TAR della Lombardia è andata in scena una udienza pubblica, durata due ore, in merito ai ricorsi presentati contro l’abbattimento dell’attuale Meazza, punto centrale del progetto per il nuovo impianto di Inter e Milan. Come riporta l’edizione odierna de Il Giornale, nella discussione sono stati riuniti diversi ricorsi, contro Comune e club, di associazioni e milanesi contrari alla cessione e alla demolizione dello stadio sull’intera vicenda. Dalle delibere che ne hanno segnato l’iter al contratto di vendita. Davanti a un’aula piena si è discusso della applicabilità della Legge stadi e dell’impatto ambientale dell’intervento urbanistico. Da un lato gli avvocati dei ricorrenti, dall’altro le difese: l’Avvocatura comunale e i legali di Inter e Milan. Le sentenze arriveranno entro 60 giorni.

L'avvocato Dini: "È una questione che riguarda anche la cittadinanza"

In particolare i ricorsi erano tre, quello dei cittadini rappresentati dall’avvocato Veronica Dini (dove è confluito anche uno presentato dalla fondazione Jdentità Bianconera), quello dei comitati del quartiere San Siro e quello del consigliere Enrico Fedrighini. Così l'avvocato Dini: "È emersa una singolare propensione a buttarla in politica in materia di vendita del Meazza non da parte dei ricorrenti, bensì da parte delle difese, anche del Comune, accomunate nel vedere questo ricorso alla giustizia amministrativa motivato da ragioni di natura politica. Mentre invece ciò che ha mosso i ricorrenti sono le modalità di vendita repentina, senza bando, di un bene appartenente alla città. Si è cercato di sostenere che i cittadini, e anche il TAR, non siano legittimati a esprimersi sulla questione. Ma abbiamo insistito sul fatto che invece un intervento su un’area tanto estesa (non solo sul Meazza, ndr) riguarda di certo la cittadinanza. E sul fatto che non è pensabile che la Legge stadi possa essere applicata in deroga a qualunque altra norma".