Il futuro di Davide Frattesi è lontano dall'Inter. Come riporta oggi il Corriere dello Sport, il centrocampista è in attesa di conoscere la sua futura destinazione. Ci sta lavorando l'agente Giuseppe Riso, sapendo che il ragazzo non rientra più nei piani tecnici di Chivu, come dimostra anche l'interesse per Curtis Jones del Liverpool, profilo molto differente.

Frattesi, l'ipotesi Juventus

La suggestione numero uno, ad oggi, è la Juventus, dove troverebbe un suo grande "sponsor" come Luciano Spalletti, con cui ha fatto benissimo in nazionale quando quest'ultimo era commissario tecnico, nonché Giovanni Carnevali, dirigente con cui è stato al Sassuolo e che lo cedette all'Inter, notoriamente in ottimi rapporti con Beppe Marotta. Resta comunque sempre vivo l'interesse del Nottingham Forest per un possibile sbarco in Premier League, dove i Tricky Trees vorrebbero farne un elemento cardine a lungo periodo nel progetto tecnico.

Frattesi-Forest, la carta Riso

I britannici fanno anche leva sugli ottimi rapporti proprio con Riso, che lo scorso gennaio ha portato al Forest l'attaccante Lorenzo Lucca. In ogni caso Frattesi preferirebbe rimanere in Serie A, mentre l'Inter è attratta soprattutto dalla possibilità di poter incamerare 25 milioni di euro di "tesoretto" da poter reinvestire.