Antonio Careca ha rilasciato un'intervista a Tuttosport nel corso dei Mondiali 2026, che vedono impegnato anche il suo Brasile e nel quale manca invece l'Italia, per la terza volta consecutiva.

C’è in giro un nuovo Careca?

«Pato mi somigliava molto. Peccato i tanti infortuni che ha avuto al Milan, altrimenti avrebbe fatto una grande carriera. Per velocità, esplosività e senso del gol mi ci rivedevo».



In Italia invece abbiamo un attaccante che le piace?

«Scelgo Pio Esposito dell’Inter. Ha fisico e vede la porta: al primo anno in un top club, al fianco di un campione come Lautaro, ha fatto benissimo e può soltanto migliorare. Ho avuto modo di conoscere lui e la sua famiglia in occasione di un camp nella loro scuola calcio (Voluntas Brescia) ed è un ragazzo serio e con la testa sulle spalle. Tutte doti fondamentali per arrivare e restare in alto».



Rimanendo in tema di attaccanti: nel suo Napoli è in bilico Lukaku, che sta stentando pure al Mondiale…

«Il tempo purtroppo passa per tutti e non è facile mantenersi a grandi livelli. Non so se rimane: leggo che potrebbe andare via dopo il Mondiale. Dipenderà molto da come sta: il primo anno con Conte è stato decisivo e a tratti devastante; mentre nell’ultima stagione ha avuto tanti problemi. Restare al top con quel fisico non è affatto semplice».