Iniziato da poco l'allenamento dell'Inter in vista della sfida di domani contro il Napoli, match valido per la finale di Supercoppa italiana. Durante la sessione di training aperta alla stampa, TMW rende noto un problemino sorto per Simone Inzaghi che per l'ultimo atto di questa speciale final four potrebbe fare a meno di Alessandro Bastoni. Il difensore interista, come rende noto TMW, presente a Riyadh, ha sofferto nelle ultime ore di affaticamento e ha svolto l'allenamento in parte con il resto del gruppo, in parte differenziato. Le sue condizioni, dunque la sua disponibilità al match o meno, verranno valutate domani. Tutto ok invece per Henrikh Mkhitaryan, regolarmente in gruppo.

Intanto il presidente Zhang, ancora in Cina, dunque non a seguito della squadra come nei due anni precedenti, ha videochiamato Inzaghi e la squadra prima di scendere in campo per l'allenamento.

