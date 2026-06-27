Nel corso delle scorse settimane, il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio ha promesso l'inserimento di alcuni nuovi profili per il reparto arretrato, asserendo come questi nuovi innesti sarebbero stati perfezionati in tempo utile per il ritiro estivo dell'Inter in Germania. Il primo nome che viene in mente in questo senso è quello di Oumar Solet, difensore dell'Udinese per cui si sarebbe già perfezionato l'accordo sui termini personali ma non quello con la società bianconera. Di conseguenza, i milanesi starebbero mantenendo drizzate le antenne in attesa di altre possibili occasioni.

Romano conferma la corsa a due tra nerazzurri e lariani

Già negli scorsi giorni, tuttavia, il noto esperto di mercato Fabrizio Romano ha riportato come la compagine interista avrebbe identificato in Trevoh Chalobah un possibile rinforzo per la difesa. Il difensore inglese attualmente militante nel Chelsea, tuttavia, avrebbe conquistato l'apprezzamento, tra gli altri, anche del Como, bisognoso di allestire una squadra all'altezza in vista dell'esordio assoluto dei lariani nelle coppe europee. A riportare dell'attenzione della società comasca per il classe 1999 è lo stesso Romano, il quale ha confermato come l'interessamento da parte della dirigenza meneghina per l'ex Crystal Palace sia tuttora attuale.