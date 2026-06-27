Khalaili, quale futuro? L'Inter si guarda intorno e non potrebbe essere altrimenti, considerando la cessione di Dumfries e l'affare Palestra sfumato. Nelle ultime ore, come abbiamo anticipato con la nostra esclusiva, c'è anche stato un sondaggio dell'Inter. I nerazzurri sono alla ricerca di un rinforzo per la fascia destra e hanno individuato nel talento israeliano un profilo interessante. Secondo SportMediaset potrebbe esserci un duello di mercato tra l'Inter e il Napoli. I partenopei da tempo seguono il giocatore e puntano a chiudere l'operazione con il club belga.

Napoli in vantaggio?

Il Napoli avrebbe già l'accordo con il giocatore, ma non con l'Union Saint Gilloise. I partenopei hanno offerto 15 mln di euro più bonus, mentre l'Union Saint-Gilloise continua a chiedere 25 milioni per il giocatore che, nella passata stagione, ha realizzato 6 gol e 6 assist in 52 presenze. Allo stato attuale delle cose, non c'è stato alcun affondo delle squadre che hanno preso informazioni su Khalaili. Dal lato del giocatore filtra cautela sulla decisione relativa al suo futuro. Una decisione da ponderare con il massimo della lucidità.