Denzel Dumfries è sempre più vicino a trasferirsi al Real Madrid. Come si legge oggi su La Gazzetta dello Sport, l'Inter sapeva da un mese che il giocatore avrebbe sfruttato la clausola rescissoria. Lo aveva comunicato a Chivu e ai dirigenti ed è anche questo il motivo per cui i nerazzurri si stanno muovendo con forza per Marco Palestra.

Dumfries, la chiamata di Mourino

Alla fine i milioni incassati dalla clausola saranno 20 e non 25 in virtù dell'avanzamento del contratto in scadenza nel 2028. Si dovrà attendere l'esito delle elezioni presidenziali del 7 giugno, perché a portare Dumfries al Real è stato Mourinho e a portare Mourinho è stato Florentino Perez. Lo Special One ha chiamato Dumfries e gli ha detto di volerne fare il Maicon del Triplete interista.

Dumfries, le altre big interessate e il nodo delle elezioni

A condurre l'operazione è stato Ali Barat, potente agente a cui l'olandese si è legato lo scorso anno lasciando la scuderia di Jorge Mendes, proprio per cercare di trovare una destinazione diversa, dopo gli anni in nerazzurro. A Dumfries si sono avvicinate Barcellona e Liverpool, ma alla fine si è mosso con decisione soprattutto il Real. Se poi le elezioni del 7 giugno dovessero andare male per Florentino, tutto potrebbe tornare in discussione, compreso il nuovo allenatore. L'augurio dell'Inter è che il nodo si sciolga al più presto, prima del Mondiale, in modo da potersi concentrare sull'assalto a Palestra.